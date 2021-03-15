شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لتعقيم 3000 مسجد بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها في منطقة الرياض اليوم مذكرة مع جمعية العناية بالمساجد وخدماته (مآذن). وتنص المذكرة في مرحلتها الأولى من الاتفاقية على تعقيم ثلاثة آلاف مسجد وجامع في مدينة الرياض ومحافظات المنطقة خلال العام 2021م من خلال مبادرة ( تعقيم المساجد ) وفق أعلى المعايير ، وذلك بالتنسيق مع فرق فرع الوزارة الميدانية. الجدير بالذكر أن جمعية العناية بالمساجد وخدماته (مآذن) من الجمعيات المتخصصة في العناية بالمساجد وترميمها وتأمين احتياجاتها من النظافة والتأثيث وصيانتها .