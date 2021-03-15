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إغلاق 16 مطعماً ومنشأة غذائية بعسير

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الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الرقابية الصحية ، التي أطلقتها أمانة منطقة عسير وبلدياتها ، مؤخراً، على المطاعم والمنشآت الغذائية في المنطقة ، عن تحرير ١٣١ مخالفةً وإغلاق ١٦ منشأةً, ومصادرة ٥٥ لتراً من الزيوت الفاسدة, و٣٤٥ كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي, إلى جانب سحب ٩ عينات غذائية مختلفة لفحصها في مختبر الأمانة والتأكد من سلامتها, وذلك عبر 310 جولات رقابية .

و تنوعت المخالفات المرصودة ما بين سوء تخزين الأطعمة وسوء النظافة العامة بالمنشأة والعاملين بها, وانتهاء التراخيص والشهادات الصحية.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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