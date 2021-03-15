شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 16 مطعماً ومنشأة غذائية بعسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أسفرت الحملات الرقابية الصحية ، التي أطلقتها أمانة منطقة عسير وبلدياتها ، مؤخراً، على المطاعم والمنشآت الغذائية في المنطقة ، عن تحرير ١٣١ مخالفةً وإغلاق ١٦ منشأةً, ومصادرة ٥٥ لتراً من الزيوت الفاسدة, و٣٤٥ كيلوجراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي, إلى جانب سحب ٩ عينات غذائية مختلفة لفحصها في مختبر الأمانة والتأكد من سلامتها, وذلك عبر 310 جولات رقابية .

و تنوعت المخالفات المرصودة ما بين سوء تخزين الأطعمة وسوء النظافة العامة بالمنشأة والعاملين بها, وانتهاء التراخيص والشهادات الصحية.