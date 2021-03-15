شكرا لقرائتكم خبر عن 345 حالة جديدة.. "الصحة" تحث المواطنيين على أخذ اللقاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثت وزارة الصحة الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في مناطق المملكة كافة حفاظاً على صحتهم وسلامتهم, مبينة أنها لاتزال ترصد زيادة في أعداد الحالات النشطة والحرجة.

وأعلنت الصحة تسجيل (345) حالة مؤكدة وتعافي (223) حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة (3253) منها (567) حالة حرجة, ليبلغ إجمالي عدد الإصابات (382752) حالة وعدد حالات التعافي (372926) حالة, وفيما يخص الوفيات تم تسجيل (6) حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات (6573) حالة, كما تم إجراء (45467) فحصاً مخبرياً جديداً.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏