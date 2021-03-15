رئيس ديوان المظالم يلتقي الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية العليا

استقبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمكتبه اليوم، الشيخ علي بن سليمان السعوي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.

وأعرب الدكتور اليوسف عن أمنياته للشيخ السعوي بالتوفيق في مهمته القادمة، بما يحقق تطلعات القيادة الكريمة تجاه منظومة القضاء الإداري، متطلعًا إلى استمرار تحسين جودة العمل القضائي.

فيما أكد الشيخ السعوي بذل المزيد من الجهد والعطاء للوصول إلى ما يسعى إليه الديوان نحو الريادة والتقدم والتميز.

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