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رئيس ديوان المظالم يلتقي الرئيس الجديد للمحكمة الإدارية العليا

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الرياض - محمد عبدالله - هنأه بصدور الأمر الملكي..

استقبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بمكتبه اليوم، الشيخ علي بن سليمان السعوي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.

وأعرب الدكتور اليوسف عن أمنياته للشيخ السعوي بالتوفيق في مهمته القادمة، بما يحقق تطلعات القيادة الكريمة تجاه منظومة القضاء الإداري، متطلعًا إلى استمرار تحسين جودة العمل القضائي.

فيما أكد الشيخ السعوي بذل المزيد من الجهد والعطاء للوصول إلى ما يسعى إليه الديوان نحو الريادة والتقدم والتميز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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