«طقس الثلاثاء»: عوالق ترابية على 7 مناطق.. واستمرار ارتفاع الحرارة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد بتقريره لطقس غد الثلاثاء، استمرار تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب عوالق ترابية وأتربة مثارة على أجزاء من مناطق: «الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم»، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم المناطق، وسماء غائمة جزئيًا واحتمال هطول أمطار خفيفة على شمال وشمال شرق المملكة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 15-35كم/ساعة وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-48كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي، وحالته متوسط الموج إلى مائج جنوبًا.

أمَّا الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية نوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة وارتفاع موجه من متر إلى متر ونصف المتر وحالته متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الثلاثاء، في مناطق المملكة بالدرجة المئوية: