«القويحص» يتفقَّد متاحف جبال مكة المكرمة

تفقَّد أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبد الله القويحص، اليوم الاثنين، سير العمل في مشروع إنشاء المركزين الحضاريين والثقافيين «متحف الوحي في جبل النور» و«متحف الهجرة في جبل ثور» بمكة المكرمة.

ويهدف المركزان الحضاريان المنفذان من شركة سمايا الاستثمارية إلى تعريف الزوار عن تاريخ البعثة النبوية، ويتضمنا عرضًا لتاريخ ما قبل الإسلام حتى عصرنا الحاضر بأساليب علمية حديثة، وكل ما يتعلق بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وما تحفل به سيرته العطرة من رسائل المحبة والسلام في إرثٍ تاريخي عظيم.

ويحتوي المركزان على منطقة البلازا ومصلى ومواقف للحافلات ومحلات تجارية ومطاعم ومناطق جلوس للزوار، إضافةً إلى معرض الوحي ومتحف للقرآن الكريم بمتحف جبل النور، ومعرض الهجرة والقبة السماوية بمتحف الهجرة بجبل ثور، والعديد من المناشط المختلفة ليكون المركزان مصدر إشعاع عالمي حضاري.

ومن المقرر أن يكون المركزان الحضاريان من المعالم المهمة التي تحتضنها العاصمة المقدسة لخدمة السيرة النبوية والحضارة الإسلامية باستخدام أحدث الأساليب والتقنيات؛ حيث يقعان على مساحة أجمالية تقدر بـ192 ألف م2، ويشتملان على صالات كبيرة لعرض السيرة النبوية وعددًا من الأجنحة لمشاهدة معالم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة.