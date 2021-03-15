اخبار السعوديه

وزارة الصحة: لقاح فيروس كورونا لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - تطرّقت لـ«الأجسام المضادة»..

قالت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إن لقاح فيروس لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية وقد تكون نتيجة الأجسام المضادة إيجابية إذا تم فحصها.

جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل تلقته عبر حسابها «الصحة 937» بموقع «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين: هل يؤثر لقاح كورونا البريطاني على نتيجة مسحة كورونا؟.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفيات، وتسجيل 223 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 372.926 حالة.

اقرأ أيضًا: 

وزارة الصحة: تطعيم أكثر من مليوني مستفيد بلقاح كورونا

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا