وزارة الصحة: لقاح فيروس كورونا لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية

قالت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، إن لقاح فيروس كورونا لا يجعل نتيجة المسحة إيجابية وقد تكون نتيجة الأجسام المضادة إيجابية إذا تم فحصها.

جاء ذلك ردًا من الوزارة على تساؤل تلقته عبر حسابها «الصحة 937» بموقع «تويتر»، قال فيه أحد المستفيدين: هل يؤثر لقاح كورونا البريطاني على نتيجة مسحة كورونا؟.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفيات، وتسجيل 223 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 372.926 حالة.

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