«الطيران المدني» يدشن بوابة إلكترونية لخدمة المسافرين

دشن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، البوابة الإلكترونية لخدمة المسافرين تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي يصادف يوم 15 مارس من كل سنة، بهدف توعية المسافرين بحقوقهم.

وتقدم البوابة الإلكترونية مجموعة من الخدمات تُعنى بتحسين تجربة المسافرين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة في مطارات المملكة عبر منصات مخصصة للشكاوى والاقتراحات وتلقي الاستفسارات ولائحة منشورة للمسافرين والتزامات الناقل الجوي والمسافرين، وسماع صوت المستهلك من خلال مركز خدمة يعمل على مدار الساعة.

كما تُمكّن البوابة المسافرين من التحدث مباشرة مع «المساعد الرقمي» لمعرفة معلومات رحلاتهم وحقوقهم، والاطلاع على التزامات المسافر أثناء استئناف الرحلات الجوية «خلال جائحة كورونا في المملكة»، ويستقبل «المساعد الرقمي» شكاوى واقتراحات المسافرين على الناقلات الجوية والمطارات السعودية، علاوة على الخدمات الأخرى مثل الرد الآلي عن طريق تويتر، وخدمة مساندة للبوابة الإلكترونية عبر الرقم الموحد على مدار الساعة «8001168888» يعمل به طاقم متخصص ومؤهل لإرشاد المسافرين في الموضوعات المتعلقة بحماية حقوقهم كافة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

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