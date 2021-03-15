«الصحة» تعلن تسجيل 345 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 223 ووفاة 6 أشخاص

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 345 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 382752 حالة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل 223 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 372926 حالة.

كما تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى 6573 حالة.

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