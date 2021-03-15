بعد حادث الواشلة.. أمير الرياض يشدِّد على سرعة معالجة قضية الكلاب الضالة

شدد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، على أمانة المنطقة والجهات المعنية، بالرفع عاجلًا عن نتائج التحقيقات بفاجعة افتراس طفلة (ضاحية الواشلة) وما تم اتخاذه من إجراءات.

وذكرت إمارة الرياض- عبر تويتر- أن أمير المنطقة أكد ضرورة تفاعل هذه الجهات وقيامها بدورها في معالجة هذه القضية.

كما شدد على أمانة المنطقة سرعة معالجة قضية الكلاب الضالة، في كل أحياء الرياض، والأحياء الطرفية والمطلة على الأودية في المنطقة حتى لا تتكرر هذه الحادثة مرة ثانية.

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