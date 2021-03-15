«الزكاة والدخل» تنفذ أكثر من 7000 زيارة تفتيشية وتضبط 1304 مخالفات ضريبية

نفذت الفرق الرقابية والتفتيشية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 7,048 زيارة تفتيشية في الأسواق والمحلات التجارية بمختلف مدن ومحافظات المملكة الأسبوع الماضي، ضبطت خلالها 1,304 مخالفات لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

وشملت الزيارات التفتيشية قطاعات عدة، من ضمنها: البيع بالتجزئة، والتجارة العامة، والخدمات البترولية؛ حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وعدم عرض الشهادة الضريبية، وعدم وجود عنوان المنشأة على الفاتورة.

وبينت الهيئة بأن جزءًا كبيرًا من المخالفات المضبوطة كان بفضل بلاغات المستهلكين الواردة إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، إذ ورد إلى قسم الرقابة والتفتيش في الهيئة 183 بلاغًا في نفس الفترة.

وأكدت هيئة الزكاة والدخل أن هذه الزيارات تأتي في سياق الجهود الرقابية التي تنفذها الهيئة بواسطة فرق التفتيش الميداني، وذلك بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

وجَدَّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبتها 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة.

كما تدعو الهيئة المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وذلك عبر الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو من خلال التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.