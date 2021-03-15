البحرين تدين هجوم مليشيا الحوثي على مدينة خميس مشيط في السعودية

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

أدانت مملكة البحرين، إطلاق مليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، طائرة مفخخة على مدينة خميس مشيط، ووصفته بأنه عمل إرهابي جبان يستهدف المدنيين وينتهك القانون الدولي الإنساني.



وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة تلك الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المدن والمنشآت والمدنيين في المملكة