السعودية | الهيئة الملكية للجبيل وينبع و “واعد” يوقعان مذكرة تفاهم لدعم الشركات في مجال البتروكيماويات

المناطق - الجبيل

أبرمت الهيئة الملكية للجبيل وينبع مذكرة تفاهم مع مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال “واعد”، لدعم تأسيس الشركات الناشئة في مجال البتروكيماويات في المدن التابعة للهيئة الملكية، حيث وقعها مدير تطوير الاستثمار في الهيئة الدكتور أحمد الحسين، والرئيس التنفيذي لـ “واعد” المهندس وسيم بصراوي.

وتعد المذكرة جزءاً من حملة “واعد” المستمرة لدعم جميع الشركات الناشئة، بما في ذلك قطاعي الطاقة والبتروكيماويات، لسد فجوات مهمة في الاقتصاد السعودي، وتسريع وتيرة تحديث القطاع الصناعي في المملكة، ويمتد نطاق عملها على مدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين على الخليج العربي، ومدينتي ينبع الصناعية وجازان للصناعات الأساسية والتحويلية على البحر الأحمر.

وتهدف المذكرة إلى تولي “واعد” القيام بفرز الشركات الناشئة التي تفتح أبوابها في المدن الصناعية التابعة للهيئة الملكية، بغرض منحها قروضاً محتملة منخفضة التكلفة، والاستفادة من برنامج “واعد” الجديد “بناء المشروع”، الذي أنشئ خصيصاً لسد الثغرات الحرجة في المشاريع المبتدئة.