وحدات التوعية الفكرية تواجه التطرف في إدارات التعليم والجامعات وهذه أهدافها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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سلطت وزارة التعليم الضوء على أبرز القواعد المنظمة لوحدات التوعية الفكرية في إدارات التعليم والجامعات، للعمل وفق إستراتيجية محددة، وحوكمة إدارية منضبطة.

وحدات التوعية الفكرية:

وبحسب إنفوجرافيك نشرته وزارة التعليم على موقع تويتر، ترصد وحدات التوعية الفكرية في إدارات التعليم المخالفات والأفكار والسلوك المتطرف والظواهر السلبية وفقًا للضوابط التي تحددها الوزارة في ضوء الأنظمة واللوائح.

أما في الجامعات، فيتولى نائب الوزير للجامعات والبحث والابتكار متابعة إنشاء الوحدات ومراجعة تقارير المؤسسات الجامعية الدورية عن جميع أعمالها والتنسيق مع مركز الوعي الفكري بالوزارة لدراساتها وإبداء المرئيات تجاهها ومن ثم العرض على الوزير الدكتور حمد آل الشيخ.

جولة لوزير التعليم:

في سياق آخر، وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم الاثنين بإنهاء 41 مشروعاً متعثراً في تعليم المدينة المنورة، وإسنادها لشركة تطوير لاستكمالها، وذلك خلال جولته التفقدية اليوم على عدد من المشروعات التعليمية في المنطقة.

وتفقّد الدكتور آل الشيخ خلال زيارته عدداً من المنشآت الدراسية والتعليمية بالمدينة المنورة، ومشروعات الطفولة المبكرة التي تضم عدداً من الإنشاءات، منها 15 مشروعًا تم العمل عليها خلال المرحلة الأولى، وثلاثة في المرحلة الثانية ، بطاقة استيعابية 2975 طفلاً، واطلع على استكمال 60 مركزاً للطفولة المبكرة الملحقة بالمدارس بطاقة استيعابية 8 آلاف طالب مسند تدريسهم للمعلمات.



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