توضيح من حساب المواطن بشأن دعم المسجلين في التأمينات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعاد حساب متابعات الخليج 365 التذكير بأنه في حال كان الاسم مسجلًا لدى التأمينات الاجتماعية لا بد أن يتم الإفصاح عن الدخل من ضمن مصادر الدخل في البرنامج، وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الأسرة ودراسة الاستحقاق مرة أخرى.

تفاصيل دعم الدفعة 40:

وفي وقت سابق ذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1050 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 92% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 172 ألف مستفيد، مشكلين 8% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

نسبة أرباب الأسر: وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57% موضحًا أن 86% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 14% على الاستحقاق الجزئي والأدنى. تعديلات حساب متابعات الخليج 365: وكان حساب متابعات الخليج 365 قد أقر مؤخرًا عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، وتضمنت التعديلات تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب متابعات الخليج 365 بعد تاريخ صرف الدعم للدورة (28) من شهر مارس لعام 2020م. وجاء من ضمن التعديلات التي أقرها حساب الموطن إلزام الأفراد المستقلين بإضافة ما يثبت استقلالية المسكن لكل فرد بلغ سِنّه ثمانية عشر عامًا أو أكثر، وذلك برفع أحد الإثباتات التالية (عقد إيجار موحد من منصة إيجار- صك ملكية السكن- مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية) كشرط أساسي لضمان استمرارية الدعم، فيما تبقى مهلة إلى العاشر من شهر يونيو القادم للأفراد المستقلين لتعديل وإضافة المستندات المطلوبة لضمان استمرارية الحصول على الدعم. كما تضمن تعديل الضوابط أن يكون هناك حد أعلى للاستحقاق بحيث يتم احتساب الاستحقاق الفعلي لكل متقدم بمقدار متغير، على ألّا يتجاوز مخصص الدعم في الدورة 28 من شهر مارس 2020م.

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