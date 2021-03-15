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رئاسة الحرمين تناقش الخطط التشغيلية لموسمي رمضان والحج

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

رئاسة الحرمين تناقش الخطط التشغيلية لموسمي رمضان والحج

نتج عن الاجتماع إنشاء فريق عمل منصة منارة الحرمين

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة


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عقد المجلس التطويري لوكالة الترجمة والشؤون التقنية في رئاسة الحرمين الشريفين اجتماعاً يناقش الاستعدادات والخطط والبرامج الخاصة بموسم رمضان والحج 1442 هـ وذلك بحضور مديري الإدارات العامة التابعة للوكالة، برئاسة وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبد العزيز الحميدي.

موسم رمضان وخطبة عرفة: 

وجرى خلال الاجتماع متابعة الخطط التشغيلية لموسم رمضان وخطبة عرفة مع الإدارات الخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعرض التطبيقات الإلكترونية المطروحة خلال السنة وتقييم مدى جودة مخرجاتها وتوافقها مع متطلبات التميز في خدمة ضيوف الرحمن.

رئاسة الحرمين تناقش الخطط التشغيلية لموسمي رمضان والحج - متابعات الخليج 365

منصة منارة الحرمين: 

كما نتج عن الاجتماع إنشاء فريق عمل منصة منارة الحرمين وفريق التنسيق الإعلامي وفريق التقارير والإحصائيات لمنظومة خدمات المسجد الحرام.

رئاسة الحرمين تناقش الخطط التشغيلية لموسمي رمضان والحج - متابعات الخليج 365 رئاسة الحرمين تناقش الخطط التشغيلية لموسمي رمضان والحج - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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