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شكرا لقرائتكم رئاسة الحرمين تناقش الخطط التشغيلية لموسمي رمضان والحج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
رئاسة الحرمين تناقش الخطط التشغيلية لموسمي رمضان والحج
نتج عن الاجتماع إنشاء فريق عمل منصة منارة الحرمين
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
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عقد المجلس التطويري لوكالة الترجمة والشؤون التقنية في رئاسة الحرمين الشريفين اجتماعاً يناقش الاستعدادات والخطط والبرامج الخاصة بموسم رمضان والحج 1442 هـ وذلك بحضور مديري الإدارات العامة التابعة للوكالة، برئاسة وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبد العزيز الحميدي.
موسم رمضان وخطبة عرفة:
وجرى خلال الاجتماع متابعة الخطط التشغيلية لموسم رمضان وخطبة عرفة مع الإدارات الخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعرض التطبيقات الإلكترونية المطروحة خلال السنة وتقييم مدى جودة مخرجاتها وتوافقها مع متطلبات التميز في خدمة ضيوف الرحمن.
منصة منارة الحرمين:
كما نتج عن الاجتماع إنشاء فريق عمل منصة منارة الحرمين وفريق التنسيق الإعلامي وفريق التقارير والإحصائيات لمنظومة خدمات المسجد الحرام.
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