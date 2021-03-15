رئاسة الحرمين تناقش الخطط التشغيلية لموسمي رمضان والحج

وجرى خلال الاجتماع متابعة الخطط التشغيلية لموسم رمضان وخطبة عرفة مع الإدارات الخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وعرض التطبيقات الإلكترونية المطروحة خلال السنة وتقييم مدى جودة مخرجاتها وتوافقها مع متطلبات التميز في خدمة ضيوف الرحمن.

عقد المجلس التطويري لوكالة الترجمة والشؤون التقنية في رئاسة الحرمين الشريفين اجتماعاً يناقش الاستعدادات والخطط والبرامج الخاصة بموسم رمضان والحج 1442 هـ وذلك بحضور مديري الإدارات العامة التابعة للوكالة، برئاسة وكيل الرئيس العام للترجمة والشؤون التقنية أحمد بن عبد العزيز الحميدي.

محمد يوسف

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