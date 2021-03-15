أمانة جدة تغلق 90 منشأة تجارية خالفت التدابير الوقائية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تواصل أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها جولاتها الرقابية على جميع المنشآت بتطبيق العقوبات النظامية و الالتزام بالبروتوكولات الوقائية ، وذلك من خلال 4358 جولة رقابية أسفرت عن إغلاق 90 منشأة تجارية خالفت تعليمات التدابير الوقائية.

جولات رقابية

وأوضحت الأمانة، في بيان لها، أن الفرق الميدانية رصدت 138 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة، مؤكدة مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا.

الإبلاغ على المخالفين

وأكدت الأمانة المتابعة المستمرة لجميع المنشآت داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين, من أجل الحفاظ على سلامة الجميع واتباع التعليمات التي فرضتها الأمانة من خلال مركز البلاغات الموحد 940 وقنوات التواصل الرسمية التابعة للأمانة.



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