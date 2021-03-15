شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يبعث رسالة خطية لأمير دولة الكويت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية إلى أخيه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابرالصباح، تتعلق بالعلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

سلم الرسالة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت الأمير سلطان بن سعد بن خالد خلال استقبال نائب أمير دولة الكويت ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح له في قصر السيف اليوم (الاثنين).

حضر الاستقبال وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح الصباح، ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح.