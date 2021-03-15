شكرا لمتابعة خبر عن عودة فتح باب تصاريح «إفطار صائم» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، ممثلة في لجنة السقاية والرفادة، اليوم الاثنين، عن فتح باب استقبال تصاريح تقديم «إفطار صائم»، بعدما تسببت جائحة كورونا العام الماضي، في إيقاف السلال الغذائية والسفر الرمضانية في ساحات الحرم المكي الشريف ووسط الأحياء السكنية.

وأشارت اللجنة إلى استقبال الراغبين في التقدم للتصاريح عبر الموقع الإلكتروني: https://sr-mkh.org.sa، إذ حددت المنتجات التي يصرح لها هذا العام.

وأوضحت اللجنة أن تلك المنتجات هي: السلال الغذائية التي توزع على الأسر المحتاجة، والوجبات الساخنة في الأحياء والمنافذ والوجبات الجافة داخل الحرم المكي، وفي ساحاته الخارجية وكذلك الأحياء السكنية.