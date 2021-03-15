شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. روبوت يعزف على البيانو في الأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):

تمكن 3 شبان سعوديون من الأحساء في ابتكار روبوت عبارة عن أيدٍ تعزف على آلة موسيقية صوتية وترية، والتي تعرف بـ"البيانو".

وقال حمد الحاجي قائد فريق "روبو هجر" لـقناة " العربية ": "بدأ اهتمامي في هذا المجال منذ الصغر، وجمعتُ أبرز المهتمين في الابتكار في الفريق للعمل، وبدأنا بخطة لإنجاز المشروع في وقت قصير، وكل شخص بدأ بالعمل على قطع معينة حتى استطعنا إنتاج آلة Pianist Robot الخاصة بالعزف على البيانو".

وأضاف: "كثير من التحديات وجهناها أثناء التصنيع، الأولى أن كل فرد يعمل في منطقة مختلفة، الثانية قلة المصادر المتاحة التي من الممكن أن نستفيد منها، سواء في التصميم أو في الطريقة التي استخدمناها والطريقة التي عملنا بها".

وتابع : أو القطع الإلكترونية وتحديات البرمجة، وبالرغم من ذلك تمكنا من العمل بطريقة تجعل الآلة سهلة للتحديث المستقبلي، ومبتكرة بحيث لا تؤثر على حجم الجهاز ومساحته، وحرصتُ على الإنجاز والمواصلة ليتم العمل بشكل كامل".