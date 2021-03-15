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مدة تعافي المصابين بكورونا دون أعراض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة مدة التعافي المتعلقة بالمصابين بفيروس الجديد الذين لا تظهر عليهم أعراض.

وذكرت أنه بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية "سعال، ضيق تنفس" وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لايستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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