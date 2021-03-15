شكرا لمتابعة خبر عن مدة تعافي المصابين بكورونا دون أعراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة الصحة مدة التعافي المتعلقة بالمصابين بفيروس كورونا الجديد الذين لا تظهر عليهم أعراض.

وذكرت أنه بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية "سعال، ضيق تنفس" وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

أما في الحالة المؤكدة بدون أعراض يكون التعافي بعد مرور مدة 10 أيام على الأقل من تاريخ أخذ أول عينة إيجابية، وفي كلا الحالتين بعد إتمام مدة التعافي لايستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري.