شكرا لمتابعة خبر عن المسند: الربيع بدأ فعليًا وغدًا سيتساوي الليل مع النهار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ذكر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أنه تبقى 5 أيام على انتهاء فصل الشتاء، وفقاً لحركة الشمس الظاهرية عندما تتعامد على خط الاستواء.

وأضاف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم أن فصل الربيع بدأ فعليا وميدانيا منذ نحو 3 أسابيع تقريباً.

وأكد أن اليوم وغداً يتساوى الليل والنهار لكل منهما 12 ساعة، ويكون وقتا شروق الشمس وغروبها متماثلين تقريباً.