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المسند: الربيع بدأ فعليًا وغدًا سيتساوي الليل مع النهار

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ذكر أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، أنه تبقى 5 أيام على انتهاء فصل الشتاء، وفقاً لحركة الشمس الظاهرية عندما تتعامد على خط الاستواء.

وأضاف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم أن فصل الربيع بدأ فعليا وميدانيا منذ نحو 3 أسابيع تقريباً.

وأكد أن اليوم وغداً يتساوى الليل والنهار لكل منهما 12 ساعة، ويكون وقتا شروق الشمس وغروبها متماثلين تقريباً.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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