شكرا لمتابعة خبر عن صرف 533 ألف ريال لعدد من المبالغين عن المخالفات الضريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صرفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أكثر من 533 ألف ريال مكافآت تشجيعية لعدد من المبالغين، بعد أن تم التأكد من صحة بلاغاتهم التي قدموها إلى الهيئة العام الماضي.

وبلغ عدد المبلغين نحو 529 مبلغ، فيما دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل الجميع غلى المسارعة بالتبليغ عن المخالفات الضريبية.

يذكر أن الهيئة تمنح مكافأة للشخص صاحب البلاغ بنسبة 2.5% من قيمة المبالغ، والغرامات المحصلة، كما تمنح عند التبليغ عن مخالفة ضريبية مكافأة مالية تقدّر بـ1000 ريال كحد أدنى ومليون ريال كحد أقصى للمُبلغ، كما تمنح المكافأة للمبلغين بعد ثبوت المخالفة على المنشأة وتحصيل المبلغ منها.