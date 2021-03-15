شكرا لمتابعة خبر عن تقديم الاختبارات قبل رمضان يتصدر "تويتر" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تصدرت مطالب تقديم الاختبارات النهائية، لتكون قبل شهر رمضان المبارك، الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الاثنين.

وناشد منسوبي التعليم في كافة المراحل التعليمية عبر وسم (تقديم الاختبارات قبل رمضان) وزارة التعليم بتقديم الاختبارات النهائية قبل شهر رمضان، بدلا موعدها المحدد مسبقا في شهر شوال.

كما تفاعل مع الوسم الطلاب والطالبات في كافة المراحل التعليمية، والذي أبدوا تأييدا كبيرة لفكرة تقديم الاختبارات.

وأعاد المشاركين في الوسم نشر الأمر الملكي الذي صدر العام الماضي، والذي نص على تقديم اختبارات الفصل الدراسي الثاني لتكون بداية الاختبارات 10 رمضان 1441هـ ونهاية العام الدراسي 21 رمضان.