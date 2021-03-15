اخبار السعوديه

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة محاولة مليشيا الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن "التعاون الإسلامي" تدين بشدة محاولة مليشيا الحوثي استهداف المدنيين في خميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة ، محاولة مليشيا الحوثي الإرهابية استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط ، والتي تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.

وجدد معالي الأمين العام للمنظمة، وقوف وتضامن المنظمة مع المملكة في تصديها للجرائم الإرهابية التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تأييدها للتدابير والإجراءات كافة التي تتخذها المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا