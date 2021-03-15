«لأسنان أجمل» مبادرة تطوعية بالمراكز التجارية بالعاصمة المقدسة

نفَّذت الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الجمعية السعودية لطب الأسنان وفريق إرفاد التطوعي مبادرة «لأسنان أجمل» بالمراكز التجارية بمكة المكرمة.

وتهدف المبادرة إلى تفعيل الشراكة القائمة مع الجمعية السعودية لطب الأسنان والفرق التطوعية بالعاصمة المقدسة؛ لتوعية الأطفال ورفع مستوى الوعي الصحي في مجال صحة الفم والعناية بالأسنان؛ حيث تم توزيع 450 حقيبة تحفيزية للأطفال تحتوي على فرشاة ومعجون ودليل إرشادي للعناية بالأسنان، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال تنفيذ الحملة والمحافظة على سلامة الجميع.