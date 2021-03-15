تشكيل فريق تنفيذي بين «هدف» و«الجمعيات الأهلية» لتنمية أعمال القطاع غير الربحي

التقى مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تركي بن عبدالله الجعويني، رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية بالمملكة الدكتور سعدون السعدون والأمين العام لمجلس إدارة الجمعيات الأهلية الدكتور سلمان المطيري والمدير التنفيذي للمؤسسات الاهلية المهندس عبدالرحمن الأحيدب، وذلك في مقر الصندوق بالرياض.

وفي بداية اللقاء، رحب مدير عام «هدف» برئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية وأمين المجلس وكذلك المدير التنفيذي للمجلس المؤسسات الأهلية، مثمنًا في الوقت ذاته الدور الريادي الذي توليه الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنمية أعمال القطاع غير الربحي وتنويع مصادر تطوره، بما يخدم الفئات والشرائح التي ترعاها الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

واستعرض الجعويني في إطار اللقاء التعريفي، أوجه التعاون والتنسيق المشترك مع منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مشددًا في ذات السياق على العمل جنباً إلى جنب مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية لما فيه تحقيق الفائدة المرجوة وخدمة المصالح الوطنية.

وبحث اللقاء، الذي حضره عدداً من قيادات الصندوق، أوجه التعاون المشترك بين الصندوق والجمعيات الأهلية وسُبل ووسائل الاستفادة من برامج ومبادرات وخدمات «هدف».

بدوره قدم رئيس مجلس إدارة الجمعيات الأهلية، عرضًا عن الأعمال والأداء والجهات التي تشرف عليها الجمعيات الأهلية، وذلك وفقا للرؤية والرسالة والأهداف.

كما استعرض خطة بناء المنظومة المؤسسية للمجلس والمجالس الفرعية والأهداف الاستراتيجية للمجلس، بالإضافة إلى الإنجازات والأعمال التي تم تنفيذها وفقا للجدول الزمني لمراحل تنفيذ المهام.

وأوصى حضور اللقاء التعريفي، على تشكيل فريق تنفيذي يتولى مهمة متابعة سير الأعمال والمهام المنجزة والأعمال التي يجري تنفيذها، سعياً للخروج بنتائج عملية تحقق المصالح المشتركة للطرفين لما فيه خدمة الوطن وأبنائه.

من جهته أكد الدكتور السعدون، أهمية بناء شراكة استراتيجية مع صندوق تنمية الموارد البشرية، من منطلق دوره في تنمية الموارد البشرية، لتحقيق الأهداف المشتركة للتنمية الاجتماعية والريادة في العمل الخيري وتحقيق رؤية المملكة 2030 لتطوير وتنمية القطاع غير الربحي.

ولفت النظر إلى أهمية تعزيز الجهود لخدمة القطاع غير الربحي من خلال الاستفادة من برنامج دعم التوظيف وبرنامج التدريب على راس العمل (تمهير) وبرامج الصندوق الأخرى، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة بين أوساط منسوبي الجمعيات الخيرية من خلال برامج دعم التدريب والتأهيل وبرنامج الشهادات المهنية الاحترافية.