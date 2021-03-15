البحرين تعلن تضامنها مع السعودية.. وتدين محاولة استهداف الحوثيين لخميس مشيط

أدانت البحرين، اليوم الإثنين، إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، طائرة مفخخة على مدينة خميس مشيط، في عمل إرهابي جبان يستهدف المدنيين الآمنين وينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية بالبحرين، وقوف مملكة البحرين وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء البحرين.

ودعت الخارجية البحرينية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة تلك الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المدن والمنشآت والمدنيين الآمنين في المملكة.

اقرأ أيضا:

الإمارات تدين محاولة استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في خميس مشيط

التحالف: اعتراض وتدمير مفخخة حوثية أطلقتها الميليشيا باتجاه خميس مشيط