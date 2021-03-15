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بدء استقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكًا بالطائف

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الرياض - محمد عبدالله - عبر مراجعة وكالة التعمير بمقر الأمانة بالنسيم..

أعلنت أمانة محافظة الطائف، البدء في استقبال طلبات الراغبين في إيصال التيار الكهربائي للمنازل، التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية.

وأوضحت الأمانة -عبر تويتر- أن ذلك يأتي وفق الآلية المعتمدة بموجب الأمر السامي رقم 67162 في 1441/12/16.

وأشارت أمانة محافظة الطائف، إلى أنه على الراغبين في تقديم طلبات إيصال التيار مراجعة وكالة التعمير بمقر الأمانة بالنسيم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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