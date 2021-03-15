بدء استقبال طلبات توصيل الكهرباء للمنازل التي لا يمتلك أصحابها صكوكًا بالطائف

أعلنت أمانة محافظة الطائف، البدء في استقبال طلبات الراغبين في إيصال التيار الكهربائي للمنازل، التي لا يملك أصحابها صكوكًا شرعية.

وأوضحت الأمانة -عبر تويتر- أن ذلك يأتي وفق الآلية المعتمدة بموجب الأمر السامي رقم 67162 في 1441/12/16.

وأشارت أمانة محافظة الطائف، إلى أنه على الراغبين في تقديم طلبات إيصال التيار مراجعة وكالة التعمير بمقر الأمانة بالنسيم.

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