فريق طبي بالجوف ينهي معاناة مريضة ويستأصل ورمًا يزن 15 كجم

نجح فريق طبي في منطقة الجوف، من إنهاء معاناة مريضة، باستئصاله ورما على المبيض يزن 15 كيلو جرامًا.

وذكرت صحة الجوف، أن فريقًا طبيًا من أمراض النساء بمستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف، نجح في استئصال ورم ضخم علي المبيض، يزن ١٥ كيلو جرامًا وذلك لمريضة كانت تعاني من آلام مستمرة وانتفاخ شديد بالبطن.

وأضافت صحة الجوف، أنه بعد إجراء الكشف السريري وعمل الفحوصات المخبرية والأشعات التشخيصية اللازمة, فقد تم تشخيص وجود الورم على المبيض.

وتم إجراء التدخل الجراحي من فريق متخصص في جراحة أورام النساء، وقد تحسنت الحالة الصحية للمريضة وغادرت المستشفى ووضعها الصحي مستقر ولله الحمد.

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