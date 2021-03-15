أمانة جدة تفتح شارعين بحي البغدادية

رصدت أمانة محافظة جدة في إطار جهودها لتحسين المشهد البصري بحي البغدادية عددًا من الملاحظات البلدية، والتي شملت تعديات على شارعين والبناء على مرافق حكومية، واتخذت حيالها الإجراءات النظامية بمشاركة بلدية البلد والجهات المعنية.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الأمانة رصدت الموقع الأول في حي البغدادية الغربية وهو عبارة عن مبنى شعبي مقام على مرفق حكومي وجرى إزالة المبنى المخالف وفتح الشارع للسكان.

وأضاف الدقس بأن الشارع الآخر يقع في حي البغدادية الشرقية وهو كذلك مبنى شعبي مقام على مرفق حكومي واتخذت الأمانة الإجراء اللازم بالإزالة وإعادة فتح الشارع.

يُذكر أن أمانة جدة تواصل جهودها لتحسين المشهد البصري على الطرق والشوارع وداخل الأحياء السكنية مستعينة في ذلك بفرق رقابية وأنظمة رصد رقمية للمتابعة والمعالجة، بجانب استقبال بلاغات وملاحظات السكان عبر مركز 940 وتطبيق بلدي، مثمنة تعاونهم الإيجابي في معالجة الظواهر السلبية وتحسين الخدمات البلدية.