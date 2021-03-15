الوطني للأرصاد: ارتفاع ملموس في درجات الحرارة على 5 مناطق

أوضح المركز الوطني للارصاد، أن التوقعات تشير إلى تأثر مناطق عدة بارتفاع ملموس في درجات الحرارة خلال الثلاثة أيام القادمة.

وذكر المركز –عبر تويتر- أن مناطق القصيم والرياض والشرقية، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة تتأثر بارتفاع ملموس في درجات الحرارة العظمى، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الاثنين، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية بسبب العوالق الترابية والاتربة المثارة على أجزاء من مناطق «الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل»، مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

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