السعودية اليوم / باكستان تسجل 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2253 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1307 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 571878 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13537 حالة وفاة.

// انتهى //

13:45ت م

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إسلام آباد 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2253 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 607453 حالة، منها 22038 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1307 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 571878 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 29 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13537 حالة وفاة.// انتهى //13:45ت م0072

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