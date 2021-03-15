

الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

التقى معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب اليوم في المقر الرئيس للنيابة العامة بالرياض ، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات النيابية والعدلية بين البلدين.

واطلع السفير ومرافقوه على عرض مرئي عن اختصاصات النيابة العامة ودورها في تحقيق العدالة في المجتمع وتوفير الحماية الجنائية لكل مواطن ومقيم وزائر للمملكة، وعن ما تتمتع به النيابة من استقلالية ودعم من القيادة الرشيدة - أيدها الله -.

// انتهى //

13:40ت م

0070





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / النائب العام يلتقي سفير المملكة المتحدة لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.