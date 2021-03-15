السعودية اليوم / اتفاقية تعاون بين "سعود الطبية و "صحة" للتوعية والتثقيف



الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

أبرمت مدينة الملك سعود الطبية اتفاقيةً شراكة مجتمعية مع جمعية صحة للتوعية والتثقيف، تهدف إلى إنشاء برامج متعددة المسارات .

وأوضحت المدينة أن الاتفاقية تسعى لتقديم العلاج والاستشارات الطبية، وإجراء العمليات الصغرى والكبرى وعمليات الولادة، إضافة إلى عمل برامج توعوية وتثقيف صحي وذلك لمرضى الجمعية.

وتدعم الاتفاقية مرضى الأورام بما فيهم الأطفال، مرضى الكلى، مرضى الدم، مرضة التصلب اللويحي وغيرهم، إضافة إلى العمليات الجراحية بجميع أنواعها.

يذكر أن مدينة الملك سعود الطبية فعلت عدة شراكات مجتمعية، وهي من ضمن الأهداف التي تعمل على تحقيقها لدعم التكامل بين جميع فئات المجتمع وشرائحه المختلفة.

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13:36ت م

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