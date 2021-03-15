السعودية اليوم / وزارة "الموارد البشرية" تعلن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج "مساعد طبيب اسنان" بالتعاون مع "التخصصات الصحية"



الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة

ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة لمساعد طبيب أسنان، ويمنح العديد من المميزات للمتقدمين، حيث يقدم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، إضافةً إلى دعم مالا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

وحُددت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم/المتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ 90 يومًا الماضية، وأن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصصات "أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية".

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: https://ha.edu.sa/ar/dental-assistant

يذكر أن الوزارة أطلقت في وقت سابق بالتعاون مع الهيئة عدة برامج منها "برنامج الترميز الطبي و فني رعاية مرضى" وذلك امتداداً لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في مختلف التخصصات والبرامج المختلفة وفقًا لرؤية المملكة 2030.

// انتهى //

13:33ت م

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الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية فتح باب القبول والتسجيل لبرنامج "مساعد طبيب أسنان"، للجنسين ويستمر حتى 30 / 03 / 2021م وذلك في إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.ويهدف البرنامج إلى تزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة لمساعد طبيب أسنان، ويمنح العديد من المميزات للمتقدمين، حيث يقدم مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج، إضافةً إلى دعم مالا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.وحُددت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم/المتقدمة من السعوديين أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ 90 يومًا الماضية، وأن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصصات "أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية".ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط التالي: https://ha.edu.sa/ar/dental-assistantيذكر أن الوزارة أطلقت في وقت سابق بالتعاون مع الهيئة عدة برامج منها "برنامج الترميز الطبي و فني رعاية مرضى" وذلك امتداداً لسعيها في دعم وتحفيز السعوديين والسعوديات للدخول في مختلف التخصصات والبرامج المختلفة وفقًا لرؤية المملكة 2030.// انتهى //13:33ت م0068

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