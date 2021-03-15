السعودية اليوم / الإمارات تسجل 1898 إصابة جديدة بكورونا



أبوظبي 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1898 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 428.295 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1402 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 408.085 حالة .

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13:27ت م

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أبوظبي 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسسجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 1898 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و7 وفيات، وشفاء 2438 حالة .وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 428.295 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1402 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 408.085 حالة .// انتهى //13:27ت م0066

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