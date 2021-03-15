السعودية اليوم / أمانة نجران تنجز 99% من مشروع المسطحات الخضراء بالشرفة



نجران 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

أنجزت أمانة منطقه نجران 99% من مشروع إنشاء مسطحات خضراء بحي عقرم بالشرفة.

وبين أمين المنطقة المهندس عيد بن نايف العتيبي أن المشروع يقع على مساحة 32.000 متر مربع ، ويتكون من مسطحات خضراء ، ومشايات من الخرسانة المطبوعة الملونة ، وثلاث مجموعات من ألعاب الأطفال ، ودورات مياه رجال ونساء.

وأكد حرص الأمانة على تنفيذ مشاريع أنسنة المدن وتطورها واستكمالها بمختلف الأحياء وفق خطط ودراسات وأولويات لمواكبة التزايد السكاني بالمدينة وتلبية احتياجاته ، مشيراً إلى ما تشهده المنطقة من قفزة نوعية في المشاريع التنموية البلدية.

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13:26ت م

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