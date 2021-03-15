السعودية اليوم / الهيئة السعودية للسياحة تطلق مبادرة "صُنّاع السياحة"



الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

أطلقت الهيئة

وتأتي مبادرة الهيئة السعودية للسياحة في إطار مساعيها لتطوير وتهيئة البيئة المثالية لنمو وازدهار الأعمال، وإلهام منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة لإدراك الفرص المتاحة في القطاع السياحي، وتمكينهم من رفع مستوى الأداء والاحترافية وجني المزيد من الفوائد والعوائد الاقتصادية.

وعُقدت الندوة الأولى تحت عنوان "مستقبل قطاع السفر والسياحة" بمشاركة عدد من القيادات والمتخصصين ، كان من بينهم نائب رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز نور نقلي ، ومدير عام الشراكات للقطاع الخاص في الهيئة السعودية للسياحة عبدالرحمن بخش، ناقشوا من خلالها آخر مستجدات القطاع السياحي، وضرورة تكيف شركات ورواد الأعمال مع التحديات المختلفة من أجل استدامة النمو والتطور.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية فهد حميد الدين أن تسعى الهيئة تسعى من خلال هذه البادرة إلى إلهام شركائها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص لإدراك حجم الفرص الاستثمارية الهائلة التي يوفرها القطاع السياحي، ومواكبة الحراك المستمر في هذا القطاع الحيوي، وحتمية التكيف مع التحديات لتلبية متطلبات العملاء، وضرورة الابتكار من أجل التطور والنمو.

يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة دشنت الموقع الرسمي لمبادرة "صناع السياحة"، وسيتم بث الندوة التالية بعنوان "استراتيجية التسعير والمبيعات" يوم الأربعاء 17 مارس، في تمام الساعة السابعة مساء، وللاطلاع على المزيد من المعلومات والتسجيل في هذه الندوة يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.tourismshapers.com.

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13:01ت م

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الرياض 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسأطلقت الهيئة السعودية للسياحة مبادرة جديدة تحت شعار "صُنّاع السياحة" تسعى من خلالها لدعم شركائها في القطاع الخاص وتمكينهم من النمو وتحقيق مستهدفاتهم في سوق العمل، وذلك عبر ست ندوات تقام عن بعد شهرياً على مدى ستة أشهر.وتأتي مبادرة الهيئة السعودية للسياحة في إطار مساعيها لتطوير وتهيئة البيئة المثالية لنمو وازدهار الأعمال، وإلهام منشآت القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة لإدراك الفرص المتاحة في القطاع السياحي، وتمكينهم من رفع مستوى الأداء والاحترافية وجني المزيد من الفوائد والعوائد الاقتصادية.وعُقدت الندوة الأولى تحت عنوان "مستقبل قطاع السفر والسياحة" بمشاركة عدد من القيادات والمتخصصين ، كان من بينهم نائب رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز نور نقلي ، ومدير عام الشراكات للقطاع الخاص في الهيئة السعودية للسياحة عبدالرحمن بخش، ناقشوا من خلالها آخر مستجدات القطاع السياحي، وضرورة تكيف شركات ورواد الأعمال مع التحديات المختلفة من أجل استدامة النمو والتطور.وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية فهد حميد الدين أن تسعى الهيئة تسعى من خلال هذه البادرة إلى إلهام شركائها من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص لإدراك حجم الفرص الاستثمارية الهائلة التي يوفرها القطاع السياحي، ومواكبة الحراك المستمر في هذا القطاع الحيوي، وحتمية التكيف مع التحديات لتلبية متطلبات العملاء، وضرورة الابتكار من أجل التطور والنمو.يذكر أن الهيئة السعودية للسياحة دشنت الموقع الرسمي لمبادرة "صناع السياحة"، وسيتم بث الندوة التالية بعنوان "استراتيجية التسعير والمبيعات" يوم الأربعاء 17 مارس، في تمام الساعة السابعة مساء، وللاطلاع على المزيد من المعلومات والتسجيل في هذه الندوة يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.tourismshapers.com.// انتهى //13:01ت م0061

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