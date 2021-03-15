السعودية اليوم / سمو أمير منطقة نجران يطلع على تقرير شرطة المنطقة



نجران 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

اطلع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران على التقرير الإحصائي لشرطة منطقة نجران للعام المنصرم.

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم مدير شرطة منطقة نجران اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبه، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء سالم بن هياف القرقاح.

ونوه سمو أمير المنطقة بجهود شرطة المنطقة ودورها في خدمة وحماية المجتمع ، مشيداً بما تحقق من إنجازات أمنية في خدمة الوطن.

واشتمل التقرير على العديد من الأعمال الإدارية والميدانية والدورات التدريبية المنفذة .

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13:01ت م

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