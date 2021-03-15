السعودية اليوم / أكثر من 3 ملايين ريال لتطوير وتأهيل طريق الملك عبدالعزيز المحوري بلينة



واس 02 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

تنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية حالياً مشروع تطوير وتأهيل طريق الملك عبدالعزيز المحوري بلينة بطول 7 كيلو مترات في الاتجاهين ،بتكلفة 3,244,000 ريال ،والمتد من مدخل طريق رفحاء شملاً حتى مدخل طريق سامودا شرقاً، ضمن خطتها في تحسين أداء الطرق الواقعة في نطاقها.

وتشمل الأعمال إعادة تأهيل الطريق بعد الهبوطات والنتوءات في عدة مواقع متفرقة وإزالة الإسفلت والأساس الحجري وضبط مناسيبها حسب المناسيب المعدلة، بما يراعي الأنشطة والاستعمالات القائمة، والجوانب البصرية.

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12:52ت م

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