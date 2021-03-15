التعاون الإسلامي يدين استهداف مليشيا الحوثي المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية

محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

أدانت منظمة التعاون الإسلامي استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالسعودية.



وعبرأمين عام المنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، عن تضامن المنظمة مع المملكة في تصديها لجرائم مليشيا الحوثي الإرهابية.

وجدد تأييده تدابير المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.