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التعاون الإسلامي يدين استهداف مليشيا الحوثي المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية

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محمد الفلاح - الإثنين 15 مارس 2021

أدانت منظمة التعاون الإسلامي استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالسعودية.

 

وعبرأمين عام المنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، عن تضامن المنظمة مع المملكة في تصديها لجرائم مليشيا الحوثي الإرهابية.

 

وجدد تأييده تدابير المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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