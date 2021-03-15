شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يبحث العلاقات النيابية والعدلية مع السفير البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، في المقر الرئيس للنيابة العامة، اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطوير العلاقات النيابية والعدلية بين البلدين.

واطلع السفير البريطاني والوفد المرافق على عرض مرئي عن اختصاصات النيابة العامة ودورها في تحقيق العدالة في المجتمع وتوفير الحماية الجنائية لكل مواطن ومقيم و زائر للملكة، وعن ما تتمتع به النيابة العامة من استقلالية ودعم من القيادة الرشيدة.