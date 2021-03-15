شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يفتتح 101 مشروع تعليمي بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح وزير التعليم د.حمد بن محمد آل الشيخ اليوم ، 101 مشروع تعليمي بالمدينة المنورة، منها 60 مركزًا للطفولة المبكرة، ومعالجة 41 مشروعاً متعثراً، تشمل الفصول الدراسية، وفصول الموهوبين، وقاعات الأنشطة والمعامل، وقاعات التدريب، والساحات الخارجية والملاعب العشبية.

وتفقّد د.آل الشيخ خلال زيارته عدداً من المنشآت الدراسية والتعليمية بالمدينة المنورة، ومشروعات الطفولة المبكرة التي تضم عددًا من الإنشاءات، منها 15 مشروعًا تم العمل عليها خلال المرحلة الأولى، وثلاثة في المرحلة الثانية) بطاقة استيعابية 2975 طفلًا، وافتتاح 60 مركزًا بطاقة استيعابية 8 آلاف طالب مسند تدريسهم للمعلمات.

واطلع وزير التعليم على 41 مشروعاً لمبانٍ تعليمية متعثرة، تمت ترسية 19 منها، وتحوي 456 فصلًا دراسيًا بطاقة استيعابية 16 ألف طالب وطالبة، وما زال 15 مشروعًا تحت الترسية تحوي 432 فصلًا دراسيًا بطاقة لاستيعاب 15120 طالباً وطالبةً.