استشاري يوضح كل ما تريد معرفته عن الفتاق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - ولاء المطرفي

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أكد استشاري الجراحة العامة والجهاز الهضمي العلوي وجراحة السمنة والمناظير الدكتور محمد العقيل، أن الفتاق هو مرض من الأمراض الجراحية وضعف في جدار البطن ينتج عنه بروز، كما أن هذا البروز ينتج من خلال إجهاد على عضلات البطن.

أعراض الفتاق

وقال العقيل خلال حديثه لبرنامج ” صباح السعودية” إن هناك أعراضًا للفتاق مثل بروز أو انتفاخ في جدار البطن، يظهر عندما يقوم الإنسان بجهد معين أو بسبب رفع الأشياء الثقيلة أو الكحة المزمنة.

أنواع الفتاق

1- الفتق الإربي (Inguinal hernias)

والفتق الإربي عادة ما يحصل في منطقة أسفل البطن قرب العانة ويحدث الفتق الإربي عندما يبرز النسيج، مثل جزء من الأمعاء، عبر منطقة ضعيفة في عضلات البطن، ويمكن أن يكون النتوء الذي ينتج عن ذلك مؤلمًا.

2- الفتق الفخذي (Femoral hernias)

يحدث هذا النوع من الفتق كذلك بسبب ضغط نسيج دهني أو جزء من الأمعاء على الفخذ أو الجزء العلوي من الجهة الداخلية للفخذ، تمامًا كما في النوع السابق، إلا أن الفتق الفخذي أقل شيوعًا بشكل عام من الفتق الإربي كما أنه يصيب النساء أكثر من الرجال.

3- الفتق السرّي (Umbilical hernias)

يضغط نسيج دهني أو جزء من الأمعاء على البطن في المنطقة القريبة من السرة، وهذا النوع من أنواع الفتق التي من الممكن أن يحدث في الأطفال الرضع إذا لم تنغلق السرة تمامًا بعد قطع الحبل السري كما يجب بعد الولادة، ومن الممكن كذلك أن يصيب الفتق السري البالغين.

أكثر وأقل الأماكن شيوعًا للفتاق

وأوضح العقيل أن أكثر الأماكن التي تصاب بالفتاق في جدار البطن وتكون جهة الصفاق وهو الفتاق الإربي ويكون بنسبة عالية عند الرجال من ٧٠ إلى ٨٠ بالمئة ويشعرون بالثقل فيه والانتفاخ في منطقة الصفاق، كما أن الفتاق الأقل شيوعًا هو ما يظهر عبر الجرح أو الشق الجراحي لعملية جراحية سابقة أجريت للمريض.

وأضاف العقيل أن فتاق السر عند النساء الحوامل يصل إلى نسبة ١٠٪؜ تقريبًا.

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