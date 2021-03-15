شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يستقبل المديرالتنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الغربي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - استقبل محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز اليوم (الاثنين)، المدير التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الغربي موسى الفيفي.

وتسلّم تقريرًا عن أعمال الهيئة بمحافظة جدة للعام ٢٠٢٠، كما اطّلع على الجهود المقدمة من الهيئة خلال جائحة كورونا والمبادرات المقدمة للقطاع الخاص.

وأكد أهمية مواصلة الجولات الميدانية الرقابية وتعزيز التوعية والتكامل مع الجهات ذات العلاقة.

من جانبه، أعرب الفيفي عن شكره وتقديره للأمير مشعل بن ماجد على التوجيهات السديدة لما يحقق الأهداف.