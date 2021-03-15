شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات الفترة الثانية لرخص المعلمين.. السبت القادم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تستعد هيئة تقويم التعليم والتدريب (السبت) القادم، لإطلاق اختبارات الفترة الثانية (الاختبار العام) للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية، الذين أنهوا إجراءات التسجيل، وتستمر الاختبارات سبعة أيام. وكانت الهيئة قد انتهت من إجراء اختبارات الفترة الأولى (اختبار التخصص) للمعلمين والمعلمات في شهر يناير من العام الميلادي الحالي. وأكدت الهيئة أنه تم تحديد يوم الـ30 من شهر مايو للعام الحالي موعداً لإعلان النتائج وإصدار الرخصة المهنية لمن تمكنوا من تحقيق درجات اجتياز الاختبارين. يذكر أن الهيئة سبق أن أوضحت إمكانية إعادة الاختبار في حال عدم الاجتياز، أو الرغبة في تحسين مستوى الدرجة، وليس بالضرورة في حال عدم الاجتياز في أحد الاختبارين إعادة كليهما، وإنما يمكن الإعادة فقط في الاختبار الذي لم يحصل فيه المختبر على درجة الاجتياز، أو يرغب في تحسين درجته وفق الخطة السنوية للاختبارات. وبينت أن نتائج الاختبار تستخدم للحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، والانتقاء والمفاضلة للوظائف التعليمية من قبل الجهات المختصة بوزارة التعليم، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويمكن للمعلمين على رأس العمل أو الراغبين في الالتحاق بمهنة التدريس من حملة البكالوريوس التسجيل لأخذ هذا الاختبار بجزءيه التربوي العام والتخصص.