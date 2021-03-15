شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مفخخة على خميس مشيط والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدانت مملكة البحرين، إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، طائرة مفخخة على مدينة خميس مشيط، ووصفته بأنه عمل إرهابي جبان يستهدف المدنيين وينتهك القانون الدولي الإنساني.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات رادعة لحماية أمنها وسلامة أراضيها.

ودعت المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانة تلك الاعتداءات الحوثية المتواصلة على المدن والمنشآت والمدنيين في المملكة.