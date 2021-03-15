شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريحات لرئيس هيئة الخبراء : لدينا مشروعات أنظمة للأحوال الشخصية والمعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • لأول مرة ننشئ نظام عقوبات ومشروع خاص بالمعاملات المدنية

• ورد للهيئة 3300 معاملة خلال عام 1441 منها 14 مشروع متعلقا بالأنظمة

في أول تصريحات تنشر له عبر وسائل الإعلام ، حول دور هيئة الخبراء، قال رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء محمد سليمان العجاجي، ان عدد مستشاري الهيئة حاليا بلغ 46 مستشاراً و11 باحثا، و17 مبتعثا منهم 15 في مجال القانون، مبينا أنه ورد للهيئة خلال العام 1441هـ أكثر من 3300 معاملة منها 14 مشروع متعلقا بالأنظمة، وغيرها من تعديلات المواد او اللوائح، وأعدت الهيئة أكثر من 500 أداة نظامية.

وقال خلال ندوة إلكترونية نظمها معهد الإدارة العامة بعنوان: «هيئة الخبراء ودورها في العملية التشريعية»، العملية التشريعية في المملكة الأساس فيها هو الملك وهو مرجع السلطات.

وأوضح أن الهيئة شكلت لجنة اعدت مجموعة من مشروعات الأنظمة التي تخص الأنظمة الأربعة المرتبطة بالأحوال الشخصية ونظام المعاملات المدنية والعقوبات التعزيرية ومشروع نظام الإثبات ، حيث أن بعضها قطع مراحل، وهذه المشاريع سوف تحدث نقلة كبيرة جدا والهيئة ركن أساسي ومحوري فيها وهي بدأت ذلك من الآن، وجميع الأنظمة الأربعة غير مسبوقة وستكون لأول مرة ننشئ نظام عقوبات ومشروع خاص بالمعاملات المدنية، وكذلك نظام خاص بالأحوال الشخصية والجهد لن يكون سهل والهدف كبير وطموح.

وقال رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، إن الأنظمة التي ارتبطت بالتحول الاستراتيجي في منظومة الأجهزة القضائية عندما صدرت الترتيبات لها في عام 1426هـ ترتب عليه تغيير جوهري في مايتعلق بدرجات التقاضي ووجود المحاكم الإدارية ، وهذا ترتب عليه اصدار مجموعة من الأنظمة من خلال تشكيل لجنة الترتيبات القضائية ، ولاتزال إلى اليوم وهي من يقوم بالنظر في الأنظمة المرتقبة التي أعلن عنها ولي العهد .