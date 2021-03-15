شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق إشارة البدء لمشروع منتزه القصب الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • رئيس لجنة التنمية بالقصب : تسخير كافة الطاقات لإنجاز المشروع على الوجه الأكمل

انطلقت إشارة البدء لمشروع المنتزه الوطني بالقصب، حيث سيتم عمل سياج حماية لمنتزه الشفيعي وأم نخلة وأم سيخ البري بدعم من أسرتي القصبي والحميضي، وجاء ذلك بحضور رئيس مركز القصب سعد بن إبراهيم القاسم ورئيس بلدية القصب دغيشم بن فهد الدغيشم والمهندس هليل بن سمار الكرشمي مدير مكتب البيئة بمحافظة شقراء وممثل لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب محمد عبد الرحمن السويد.

وأعرب رئيس مجلس اللجنة فواز بن فايز السويد عن سعادته من انطلاق مشروع المنتزه الوطني بالقصب مقدما شكره لرئيس مركز القصب على ثقته في لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب بتشريفها لمتابعة المشروع والإشراف عليه، مؤكدا على تسخير كافة الطاقات لإنجاز المشروع على الوجه الأكمل.

كما شكر رئيس مجلس اللجنة ، رئيس بلدية القصب وكافة منسوبي البلدية على دعمهم الدائم للجنة وجهودهم المبذولة لتنمية القصب وتطويرها، وأيضا قدم الشكر للمهندس هليل بن سمار الكرشمي وجميع منسوبي فرع وزارة الزراعة والبيئة بمحافظة شقراء على حرصهم واهتمامهم بتنفيذ تعليمات حكومتنا الرشيدة أيدها الله بزيادة مساحات المسطحات الخضراء وإيجاد متنفس في كل مكان للمواطنين كما شكر رئيس المجلس الداعمين للمشروع عائلتي القصبي والحميضي على دعمهم الدائم للجنة والقصب ، ووجه الشكر أيضا للمشرف العام على المشروع عضو مجلس اللجنة محمد عبد الرحمن السويد وفريق العمل التطوعي المشارك في هذا المشروع داعيا الشباب من مدينة القصب وخارجها للمشاركة في هذا المشروع الكبير مثمنا قيمة العمل التطوعي في بناء الوطن ونهضته تحقيقا لرؤية المملكة 2030